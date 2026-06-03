Lo è il sorriso sardonico

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è il sorriso sardonico' è 'Derisorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DERISORIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è il sorriso sardonico
  • Risposta: DERISORIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DIRO
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Derisorio? Il sorriso sardonico si manifesta con un'espressione che nasconde un sorriso amaro o ironico. Spesso trasmette un senso di superiorità o di beffa, accompagnato da uno sguardo che sembra deridere chi osserva. È un modo per comunicare disprezzo senza usare parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è il sorriso sardonico: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo è il sorriso sardonico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Derisorio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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