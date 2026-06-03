Lo è il sorriso sardonico
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è il sorriso sardonico' è 'Derisorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è il sorriso sardonico
- Risposta: DERISORIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DIRO
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Derisorio? Il sorriso sardonico si manifesta con un'espressione che nasconde un sorriso amaro o ironico. Spesso trasmette un senso di superiorità o di beffa, accompagnato da uno sguardo che sembra deridere chi osserva. È un modo per comunicare disprezzo senza usare parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è il sorriso sardonico: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "Lo è il sorriso sardonico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Derisorio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.