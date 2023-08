Il sardonico è amaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sardonico è amaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RISO

Significato/Curiosita : Il sardonico e amaro

Riso amaro, sprezzante o beffardo (riso sardonico). l'etimologia di "sardonico" sia come parola sia come concetto è incerta ma sembra che abbia origine dal... L'oryza sativa (da cui si ottiene il "riso asiatico") e l'oryza glaberrima (da cui si ottiene il "riso africano"). il riso è il cereale in assoluto più consumato...