Lo sono il lo e gli

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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ARTICOLIDETERMINATIVI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo sono il lo e gli
  • Risposta: ARTICOLIDETERMINATIVI
  • Lunghezza: 21 lettere
  • Schema parole: 8-13
  • Vocali: 10
  • Consonanti: 11
  • Parole: 2
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    ACIDETI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Articoli Determinativi? Gli articoli determinativi sono parole che accompagnano i nomi per indicare qualcosa di preciso o già noto. In italiano, usiamo il, la, lo, la, i, le, gli, per rendere più chiaro di cosa si parla, rendendo la comunicazione più fluida e naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono il lo e gli: risposta da 21 lettere

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