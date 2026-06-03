Lo sono il lo e gli
La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Lo sono il lo e gli' è 'Articoli Determinativi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo sono il lo e gli
- Risposta: ARTICOLIDETERMINATIVI
- Lunghezza: 21 lettere
- Schema parole: 8-13
- Vocali: 10
- Consonanti: 11
- Parole: 2
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: ACIDETI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Articoli Determinativi? Gli articoli determinativi sono parole che accompagnano i nomi per indicare qualcosa di preciso o già noto. In italiano, usiamo il, la, lo, la, i, le, gli, per rendere più chiaro di cosa si parla, rendendo la comunicazione più fluida e naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono il lo e gli: risposta da 21 lettere
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