Lo sono il lo e gli

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La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Lo sono il lo e gli' è 'Articoli Determinativi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R T I C O L I D E T E R M I N A T I V I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono il lo e gli

Lo sono il lo e gli Risposta: ARTICOLIDETERMINATIVI

Lunghezza: 21 lettere

21 lettere Schema parole: 8-13

8-13 Vocali: 10

10 Consonanti: 11

11 Parole: 2

2 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: A C I D E T I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Articoli Determinativi? Gli articoli determinativi sono parole che accompagnano i nomi per indicare qualcosa di preciso o già noto. In italiano, usiamo il, la, lo, la, i, le, gli, per rendere più chiaro di cosa si parla, rendendo la comunicazione più fluida e naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono il lo e gli: risposta da 21 lettere

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