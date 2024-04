La Soluzione ♚ Sono sei nella lingua italiana

La soluzione di 21 lettere per la definizione: Sono sei nella lingua italiana. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARTICOLI DETERMINATIVI

Curiosità su Sono sei nella lingua italiana: Foscolo: sulla lingua italiana. discorsi sei wikisource contiene un saggio di francesco algarotti: sopra la ricchezza della lingua italiana ne' termini militari... L'articolo (dal latino articulus, da artus, "membro", "arto"; in greco árthron) è un morfema con la funzione di determinante di un sostantivo, nel senso che ne specifica alcune caratteristiche semantiche: l'articolo, infatti, esplicita l'opposizione pragmatica tra tema e rema o tra classe e membro.

