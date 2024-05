La Soluzione ♚ Un reality show su Canale 5 La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GRANDE FRATELLO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GRANDEFRATELLO

Significato della soluzione per: Un reality show su canale 5 Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un programma televisivo italiano di genere reality, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone comuni non note, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP. Italiano: Sostantivo: fratello ( approfondimento) m sing . . persona di sesso maschile legata ad un'altra dal fatto di essere figlio (naturalmente o giuridicamente) di uno o di entrambi i genitori Caino è il fratello di Abele ed entrambi sono figli di Adamo ed Eva. Asdrubale è il fratello di Annibale. Germanico era fratello di Claudio.. (senso figurato) membro di una congregazione religiosa (si veda anche frate) o civile, contraddistinta da profondi legami tra i suoi membri, o ancora ideologica o astratta.

