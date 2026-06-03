Segni d avvisaglia
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Segni d avvisaglia' è 'Prodromi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Segni d avvisaglia
- Risposta: PRODROMI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PDOI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Prodromi? I segni d avvisaglia sono segnali che indicano l'inizio di qualcosa, come una malattia o un cambiamento. Spesso si manifestano prima dei sintomi più evidenti, permettendo di intervenire tempestivamente. Questi prodromi aiutano a riconoscere i primi segnali di un evento imminente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Segni d avvisaglia: risposta da 8 lettere
Per risolvere la definizione "Segni d avvisaglia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Prodromi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.