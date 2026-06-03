Segni d avvisaglia

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Segni d avvisaglia' è 'Prodromi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PRODROMI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Segni d avvisaglia
  • Risposta: PRODROMI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PDOI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Prodromi? I segni d avvisaglia sono segnali che indicano l'inizio di qualcosa, come una malattia o un cambiamento. Spesso si manifestano prima dei sintomi più evidenti, permettendo di intervenire tempestivamente. Questi prodromi aiutano a riconoscere i primi segnali di un evento imminente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Segni d avvisaglia: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Segni d avvisaglia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Prodromi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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