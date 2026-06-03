Il nome della simpatica Littizzetto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome della simpatica Littizzetto' è 'Luciana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L U C I A N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il nome della simpatica Littizzetto

Il nome della simpatica Littizzetto Risposta: LUCIANA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L I A A

Inizia con: L

L Finisce con: A

Perchè la soluzione è Luciana? Luciana Littizzetto è una comica brillante e spontanea, nota per il suo stile unico e ironico. Con il suo modo di parlare coinvolgente, riesce a far sorridere e riflettere allo stesso tempo, portando allegria e un tocco di saggezza nelle sue interpretazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il nome della simpatica Littizzetto: risposta da 7 lettere

La definizione "Il nome della simpatica Littizzetto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Luciana. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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