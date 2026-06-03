Il nome della simpatica Littizzetto

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome della simpatica Littizzetto' è 'Luciana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LUCIANA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il nome della simpatica Littizzetto
  • Risposta: LUCIANA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LIAA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Luciana? Luciana Littizzetto è una comica brillante e spontanea, nota per il suo stile unico e ironico. Con il suo modo di parlare coinvolgente, riesce a far sorridere e riflettere allo stesso tempo, portando allegria e un tocco di saggezza nelle sue interpretazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il nome della simpatica Littizzetto: risposta da 7 lettere

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