Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese' è 'Riso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RISO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese
  • Risposta: RISO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RSO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Riso? In un ristorante cinese, ordinare alla cantonese significa spesso chiedere un piatto di riso saporito e ben condito. È un modo di gustare un classico della cucina orientale, apprezzato per la sua semplicità e gusto autentico. Un piatto che rispecchia le tradizioni di questa cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese: risposta da 4 lettere

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