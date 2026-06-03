Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese
- Risposta: RISO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RSO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Riso? In un ristorante cinese, ordinare alla cantonese significa spesso chiedere un piatto di riso saporito e ben condito. È un modo di gustare un classico della cucina orientale, apprezzato per la sua semplicità e gusto autentico. Un piatto che rispecchia le tradizioni di questa cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese: risposta da 4 lettere
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