Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese' è 'Riso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese

Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese Risposta: RISO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R S O

Inizia con: R

R Finisce con: O

Perchè la soluzione è Riso? In un ristorante cinese, ordinare alla cantonese significa spesso chiedere un piatto di riso saporito e ben condito. È un modo di gustare un classico della cucina orientale, apprezzato per la sua semplicità e gusto autentico. Un piatto che rispecchia le tradizioni di questa cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nei ristoranti cinesi si ordina alla cantonese: risposta da 4 lettere

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