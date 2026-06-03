Un laureato che è titolare di partita IVA

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Un laureato che è titolare di partita IVA' è 'Libero Professionista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LIBEROPROFESSIONISTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un laureato che è titolare di partita IVA
  • Risposta: LIBEROPROFESSIONISTA
  • Lunghezza: 20 lettere
  • Schema parole: 6-14
  • Vocali: 9
  • Consonanti: 11
  • Parole: 2
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    LROPRSIA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Libero Professionista? Un laureato che apre una partita IVA diventa un libero professionista. Questa scelta permette di lavorare in modo indipendente, gestendo i propri clienti e progetti senza vincoli di un contratto fisso. È una strada che offre autonomia e responsabilità nella gestione della propria attività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Libero Professionista'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un laureato che è titolare di partita IVA: risposta da 20 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un laureato che è titolare di partita IVA" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Libero Professionista. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'laureato'

Cruciverba con 'titolare'

Cruciverba con 'partita'