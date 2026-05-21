Competizione partita
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Competizione partita' è 'Gara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GARA
Vuoi approfondire la risposta Gara? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Gara? Una gara è un evento in cui individui o squadre si sfidano per raggiungere un obiettivo specifico, spesso in tempi prestabiliti o secondo regole stabilite. La competizione partita si svolge attraverso questa sfida, coinvolgendo partecipanti che cercano di superare gli avversari attraverso abilità, strategia e resistenza. La gara può riguardare sport, giochi o altre attività competitive, creando un ambiente di confronto che stimola la crescita personale e il miglioramento continuo. La competizione partita si conclude con la premiazione del vincitore.
Competizione partita nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gara
Quando la definizione "Competizione partita" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gara'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Competizione partita
- Risposta: GARA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: G___
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Gara' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Competizione partita". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Natante da competizione Nota competizione ciclistica del Bel Paese L anno della storica partita Italia-Germania 4-3 Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva Una partita fuori casa
Altre definizioni collegate
Con competizione: Una competizione con skipper ed equipaggi
Con partita: La fine di una partita nei videogiochi: game