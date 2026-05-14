Veniva colpito da scomunica per le sue idee

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Veniva colpito da scomunica per le sue idee' è 'Eresiarca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERESIARCA

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Perché la soluzione è Eresiarca? L'ERESIARCA era una persona che, per le sue opinioni e credenze, veniva spesso colpita da scomunica. Questa condizione implicava l'esclusione dalla comunità religiosa ufficiale, provocando isolamento e ostracismo. La sua posizione divergente rispetto ai dogmi ufficiali la rendeva oggetto di censura e persecuzione. La sua vicenda evidenzia come le differenze di pensiero, anche all'interno di contesti spirituali, potessero portare a conseguenze drastiche. La sua storia testimonia la tensione tra libertà di pensiero e autorità religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Veniva colpito da scomunica per le sue idee". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Veniva colpito da scomunica per le sue idee nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Eresiarca

La definizione "Veniva colpito da scomunica per le sue idee" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Veniva colpito da scomunica per le sue idee" conferma che la soluzione 'Eresiarca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Eresiarca

E Empoli R Roma E Empoli S Savona I Imola A Ancona R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Veniva colpito da scomunica per le sue idee" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eresiarca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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