Guastatori intenzionali

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Guastatori intenzionali' è 'Sabotatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A B O T A T O R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Guastatori intenzionali

Guastatori intenzionali Risposta: SABOTATORI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O O I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sabotatori? I sabotatori sono persone che agiscono consapevolmente per disturbare o danneggiare un progetto o un processo. Spesso si muovono nell’ombra, cercando di creare problemi senza essere scoperti subito. La loro presenza può mettere alla prova la stabilità di un sistema o di un gruppo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Guastatori intenzionali: risposta da 10 lettere

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