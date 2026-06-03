Guastatori intenzionali
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Guastatori intenzionali' è 'Sabotatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Guastatori intenzionali
- Risposta: SABOTATORI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOOI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sabotatori? I sabotatori sono persone che agiscono consapevolmente per disturbare o danneggiare un progetto o un processo. Spesso si muovono nell’ombra, cercando di creare problemi senza essere scoperti subito. La loro presenza può mettere alla prova la stabilità di un sistema o di un gruppo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Guastatori intenzionali: risposta da 10 lettere
Quando la definizione "Guastatori intenzionali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Sabotatori. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.