Guastatori intenzionali

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Guastatori intenzionali' è 'Sabotatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SABOTATORI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Guastatori intenzionali
  • Risposta: SABOTATORI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SOOI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sabotatori? I sabotatori sono persone che agiscono consapevolmente per disturbare o danneggiare un progetto o un processo. Spesso si muovono nell’ombra, cercando di creare problemi senza essere scoperti subito. La loro presenza può mettere alla prova la stabilità di un sistema o di un gruppo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Guastatori intenzionali: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "Guastatori intenzionali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Sabotatori. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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