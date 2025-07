L Arma di guastatori e pontieri nei cruciverba: la soluzione è Genio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Arma di guastatori e pontieri' è 'Genio'.

GENIO

Curiosità e Significato di Genio

Perché la soluzione è Genio? Il termine genio si riferisce a un reparto militare specializzato in lavori di demolizione, costruzione e ponti, come gli armi di guastatori e pontieri. Sono esperti nel gestire ostacoli e creare soluzioni rapide sul campo. In ambito più ampio, indica anche un'intelligenza brillante e capacità inventiva. Insomma, il genio è sinonimo di ingegno e abilità strategica.

Come si scrive la soluzione Genio

