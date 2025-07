L Arma dei guastatori nei cruciverba: la soluzione è Genio

Home / Soluzioni Cruciverba / L Arma dei guastatori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Arma dei guastatori' è 'Genio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENIO

Curiosità e Significato di Genio

Hai risolto il cruciverba con Genio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Genio.

Perché la soluzione è Genio? L'arma dei guastatori, chiamata anche genio, è un reparto militare specializzato in lavori di demolizione, sgombero e costruzione strategica. Il termine deriva dal latino ingenium e indica persone dotate di grande capacità tecnica e creativa. In ambito militare, il genio è fondamentale per preparare il terreno alle operazioni e superare ostacoli, dimostrando ingegno e abilità pratiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arma con il tamburo rotanteSpada arma dei Jedi di Star WarsUn arma da pedanaL Arma dei pontieriUn arma contro gli incendi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Genio

Non riesci a risolvere la definizione "L Arma dei guastatori"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

E Empoli

N Napoli

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O R I U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIUSO" RIUSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.