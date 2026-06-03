La Griffith del film Qualcosa di travolgente

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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MELANIE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Griffith del film Qualcosa di travolgente
  • Risposta: MELANIE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MANE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Melanie? Melanie, con la sua presenza intensa, dà vita a momenti travolgenti che catturano lo spettatore. La sua energia trasmette emozioni profonde, rendendo ogni scena memorabile e coinvolgente, portando lo spettatore a immergersi completamente nell’atmosfera del film. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La Griffith del film Qualcosa di travolgente: risposta da 7 lettere

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