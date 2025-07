Veemente, travolgente nei cruciverba: la soluzione è Dirompente

DIROMPENTE

Curiosità e Significato di Dirompente

Perché la soluzione è Dirompente? Dirompente descrive qualcosa di fortemente impattante, capace di scuotere e cambiare le cose in modo radicale. È spesso usato per eventi, idee o comportamenti che rompono gli schemi convenzionali, lasciando un segno indelebile. In breve, rappresenta quell’energia travolgente che può rivoluzionare situazioni o mentalità, portando novità e sorpresa nel panorama quotidiano.

Come si scrive la soluzione Dirompente

Hai davanti la definizione "Veemente, travolgente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

R Roma

O Otranto

M Milano

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

