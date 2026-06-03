Gradevole e gentile

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gradevole e gentile' è 'Amabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMABILE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gradevole e gentile
  • Risposta: AMABILE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ABIE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Amabile? Una persona amabile sa come far sentire gli altri a proprio agio, con parole dolci e un sorriso sincero. La sua presenza è sempre piacevole, capace di diffondere serenità e calore intorno a sé, creando un’atmosfera di armonia e rispetto naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gradevole e gentile: risposta da 7 lettere

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