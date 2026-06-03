Gradevole e gentile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gradevole e gentile' è 'Amabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M A B I L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gradevole e gentile

Gradevole e gentile Risposta: AMABILE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A B I E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Amabile? Una persona amabile sa come far sentire gli altri a proprio agio, con parole dolci e un sorriso sincero. La sua presenza è sempre piacevole, capace di diffondere serenità e calore intorno a sé, creando un’atmosfera di armonia e rispetto naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gradevole e gentile: risposta da 7 lettere

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