Lo è la gola dei camini
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è la gola dei camini' è 'Annerita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è la gola dei camini
- Risposta: ANNERITA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AEIA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Annerita? La gola dei camini, spesso chiamata anche annerita, è quella parte interna che si sporca facilmente con fuliggina e fuliggina. La sua superficie scura e annerita testimonia il passaggio del fumo, rendendo evidente il suo ruolo nel canale di uscita dei fumi di combustione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è la gola dei camini: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Lo è la gola dei camini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Annerita. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.