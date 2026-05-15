Lo si prega per il mal di gola

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo si prega per il mal di gola' è 'San Biagio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN BIAGIO

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Perché la soluzione è San Biagio? San Biagio è noto come protettore contro il mal di gola, e molte persone rivolgono a lui la loro preghiera in momenti di disagio o dolore alla gola. La tradizione popolare attribuisce a questa figura religiosa il potere di alleviare le sofferenze di chi soffre di disturbi alla gola, chiedendo il suo intervento con fiducia e devozione. La preghiera in suo nome si diffonde soprattutto durante le festività dedicate, diventando un gesto di speranza e fede.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si prega per il mal di gola". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo si prega per il mal di gola nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è San Biagio

Se la definizione "Lo si prega per il mal di gola" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si prega per il mal di gola" conferma che la soluzione 'San Biagio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione San Biagio

S Savona A Ancona N Napoli B Bologna I Imola A Ancona G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si prega per il mal di gola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Biagio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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