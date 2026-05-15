Lo si prega per il mal di gola
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo si prega per il mal di gola' è 'San Biagio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SAN BIAGIO
Perché la soluzione è San Biagio? San Biagio è noto come protettore contro il mal di gola, e molte persone rivolgono a lui la loro preghiera in momenti di disagio o dolore alla gola. La tradizione popolare attribuisce a questa figura religiosa il potere di alleviare le sofferenze di chi soffre di disturbi alla gola, chiedendo il suo intervento con fiducia e devozione. La preghiera in suo nome si diffonde soprattutto durante le festività dedicate, diventando un gesto di speranza e fede.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si prega per il mal di gola". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Lo si prega per il mal di gola nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è San Biagio
Se la definizione "Lo si prega per il mal di gola" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si prega per il mal di gola" conferma che la soluzione 'San Biagio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione San Biagio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si prega per il mal di gola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Biagio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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