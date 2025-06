Quello d Adamo l uomo lo porta in gola nei cruciverba: la soluzione è Pomo

POMO

Curiosità e Significato di Pomo

Hai risolto il cruciverba con Pomo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Pomo.

Perché la soluzione è Pomo? Il termine pomo indica il frutto della mela, simbolo di conoscenza e tentazione. Nel linguaggio quotidiano, si riferisce anche alla parte superiore di un manico o di un attrezzo, come il pomello di una porta. La frase Quello d'Adamo l’uomo lo porta in gola gioca sul fatto che il pomo, simbolo di tentazione, si trova proprio in gola, collegando il mito all’oggetto.

