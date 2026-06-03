Gli Emiliani concittadini del Guercino

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli Emiliani concittadini del Guercino' è 'Centesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E N T E S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gli Emiliani concittadini del Guercino

Gli Emiliani concittadini del Guercino Risposta: CENTESI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T E I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Centesi? Gli Emiliani sono persone nate in Emilia, regione ricca di storia e cultura. Tra loro c’è anche il famoso pittore Guercino, che ha lasciato un segno indelebile nell’arte. I centesi, in questo contesto, si riferiscono a coloro che condividono questa identità regionale e culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli Emiliani concittadini del Guercino: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli Emiliani concittadini del Guercino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Centesi. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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