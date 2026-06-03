Gli Emiliani concittadini del Guercino
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli Emiliani concittadini del Guercino' è 'Centesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gli Emiliani concittadini del Guercino
- Risposta: CENTESI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTEI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Centesi? Gli Emiliani sono persone nate in Emilia, regione ricca di storia e cultura. Tra loro c’è anche il famoso pittore Guercino, che ha lasciato un segno indelebile nell’arte. I centesi, in questo contesto, si riferiscono a coloro che condividono questa identità regionale e culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gli Emiliani concittadini del Guercino: risposta da 7 lettere
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