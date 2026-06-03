Gli Emiliani concittadini del Guercino

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli Emiliani concittadini del Guercino' è 'Centesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CENTESI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gli Emiliani concittadini del Guercino
  • Risposta: CENTESI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTEI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Centesi? Gli Emiliani sono persone nate in Emilia, regione ricca di storia e cultura. Tra loro c’è anche il famoso pittore Guercino, che ha lasciato un segno indelebile nell’arte. I centesi, in questo contesto, si riferiscono a coloro che condividono questa identità regionale e culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli Emiliani concittadini del Guercino: risposta da 7 lettere

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