I rossoblù emiliani nei cruciverba: la soluzione è Bologna

Home / Soluzioni Cruciverba / I rossoblù emiliani

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I rossoblù emiliani' è 'Bologna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOLOGNA

Curiosità e Significato di "Bologna"

La parola Bologna è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bologna.

Perché la soluzione è Bologna? I rossoblù emiliani si riferisce alla squadra di calcio Bologna FC, i cui colori sociali sono il rosso e il blu. Questa espressione evidenzia l'identità e la tradizione della squadra, che ha una lunga storia nel panorama calcistico italiano. Il Bologna è conosciuto non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per il forte legame con la sua città e i suoi tifosi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È sede di una prestigiosa universitàLa città dottaLa città con la torre della GarisendaUna squadra rossoblùUn tifoso rossoblùEmiliani di città

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bologna

Se ti sei imbattuto nella definizione "I rossoblù emiliani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I T E I R T L A S A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERMINALISTA" TERMINALISTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.