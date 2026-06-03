Giornalisti a colloquio

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Giornalisti a colloquio' è 'Intervistatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INTERVISTATORI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Giornalisti a colloquio
  • Risposta: INTERVISTATORI
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 14
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 8
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IRTTI
  • Inizia con: I
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Intervistatori? Gli intervistatori sono persone che si avvicinano ai giornalisti per scoprire le loro opinioni, esperienze o pensieri su vari argomenti. Durante un colloquio, ascoltano attentamente e fanno domande mirate, creando un dialogo interessante e ricco di spunti utili per il pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Giornalisti a colloquio: risposta da 14 lettere

La soluzione associata alla definizione "Giornalisti a colloquio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Intervistatori. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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