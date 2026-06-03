Giornalisti a colloquio
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Giornalisti a colloquio' è 'Intervistatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Giornalisti a colloquio
- Risposta: INTERVISTATORI
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Vocali: 6
- Consonanti: 8
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IRTTI
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Intervistatori? Gli intervistatori sono persone che si avvicinano ai giornalisti per scoprire le loro opinioni, esperienze o pensieri su vari argomenti. Durante un colloquio, ascoltano attentamente e fanno domande mirate, creando un dialogo interessante e ricco di spunti utili per il pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Giornalisti a colloquio: risposta da 14 lettere
La soluzione associata alla definizione "Giornalisti a colloquio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Intervistatori. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.