Giornalisti a colloquio

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Giornalisti a colloquio' è 'Intervistatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N T E R V I S T A T O R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Giornalisti a colloquio

Giornalisti a colloquio Risposta: INTERVISTATORI

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 14

14 Vocali: 6

6 Consonanti: 8

8 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I R T T I

Inizia con: I

I Finisce con: I

Perchè la soluzione è Intervistatori? Gli intervistatori sono persone che si avvicinano ai giornalisti per scoprire le loro opinioni, esperienze o pensieri su vari argomenti. Durante un colloquio, ascoltano attentamente e fanno domande mirate, creando un dialogo interessante e ricco di spunti utili per il pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Giornalisti a colloquio: risposta da 14 lettere

La soluzione associata alla definizione "Giornalisti a colloquio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Intervistatori. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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