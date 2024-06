Un colloquio destinato alla stampa

: Costituisce un genere di articolo giornalistico e si distingue per tre caratteristiche: Un evidente interesse per la persona intervistata; Un impiego di tecniche giornalistiche nel formulare domande e risposte; La volontà espressa di diffonderne il contenuto attraverso un mezzo di comunicazione. Nel giornalismo, l'intervista è la riproduzione scritta di un dialogo, in cui un giornalista pone delle domande al fine di ottenere delle informazioni dall'intervistato.

Italiano: Sostantivo: intervista ( approfondimento) f sing (pl.: interviste) . successione di domande che un giornalista ha con un individuo da cui spera di avere notizie interessanti. (statistica) mezzo di rilevazione di dati individuali col colloquio diretto con l'individuo oggetto di indagine statistica. Voce verbale: intervista . terza persona singolare dell'indicativo presente. seconda persona singolare dell'imperativo presente.