DIALOGARE

Curiosità e Significato di Dialogare

Perché la soluzione è Dialogare? Avere un colloquio significa partecipare a un confronto o scambio di idee con qualcuno, spesso per motivi professionali o formativi. È un momento in cui si condividono pensieri, si ascolta, si chiariscono dubbi e si cercano soluzioni insieme. In sostanza, rappresenta l’arte di dialogare, un modo efficace per comunicare, capire e trovare un terreno comune. Un buon dialogo apre infinite possibilità di crescita e collaborazione.

Come si scrive la soluzione Dialogare

D Domodossola

I Imola

A Ancona

L Livorno

O Otranto

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O R E E C T A Mostra soluzione



