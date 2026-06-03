Ceduto dietro pagamento

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ceduto dietro pagamento' è 'Venduto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V E N D U T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ceduto dietro pagamento

Ceduto dietro pagamento Risposta: VENDUTO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V D U O

Inizia con: V

V Finisce con: O

Perchè la soluzione è Venduto? Quando qualcosa viene scambiato per denaro, si dice che è stato ceduto dietro pagamento. Questo termine si usa spesso nei negozi o nelle aste, dove un oggetto cambia proprietario dopo aver ricevuto il corrispettivo economico. È un modo diretto per indicare un passaggio di proprietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ceduto dietro pagamento: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ceduto dietro pagamento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Venduto. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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