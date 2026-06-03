Ceduto dietro pagamento
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ceduto dietro pagamento' è 'Venduto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ceduto dietro pagamento
- Risposta: VENDUTO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VDUO
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Venduto? Quando qualcosa viene scambiato per denaro, si dice che è stato ceduto dietro pagamento. Questo termine si usa spesso nei negozi o nelle aste, dove un oggetto cambia proprietario dopo aver ricevuto il corrispettivo economico. È un modo diretto per indicare un passaggio di proprietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ceduto dietro pagamento: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Ceduto dietro pagamento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Venduto. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.