Ceduto dietro pagamento

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ceduto dietro pagamento' è 'Venduto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VENDUTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ceduto dietro pagamento
  • Risposta: VENDUTO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VDUO
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Venduto? Quando qualcosa viene scambiato per denaro, si dice che è stato ceduto dietro pagamento. Questo termine si usa spesso nei negozi o nelle aste, dove un oggetto cambia proprietario dopo aver ricevuto il corrispettivo economico. È un modo diretto per indicare un passaggio di proprietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Venduto'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ceduto dietro pagamento: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ceduto dietro pagamento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Venduto. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'ceduto'

Cruciverba con 'dietro'

Cruciverba con 'pagamento'