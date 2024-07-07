Ceduto in cambio di denaro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ceduto in cambio di denaro' è 'Venduto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENDUTO

Perché la soluzione è Venduto? La parola VENDUTO indica un oggetto o un bene che è stato trasferito a un'altra persona dietro pagamento, segnando un passaggio di proprietà in cambio di denaro. Questo termine si riferisce a un'azione commerciale in cui il proprietario cede il suo bene a un acquirente, che lo acquista pagando una somma stabilita. Quando un bene viene venduto, si conclude un accordo tra le parti che implica lo scambio di denaro e di proprietà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ceduto in cambio di denaro". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ceduto in cambio di denaro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Venduto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ceduto in cambio di denaro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ceduto in cambio di denaro" conferma che la soluzione 'Venduto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Venduto

V Venezia E Empoli N Napoli D Domodossola U Udine T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ceduto in cambio di denaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Venduto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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