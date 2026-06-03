Un becco con la barbetta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un becco con la barbetta' è 'Caprone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un becco con la barbetta
- Risposta: CAPRONE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CROE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Caprone? Il caprone si distingue per il suo becco con una piccola barbetta sotto il mento, che gli dà un aspetto caratteristico. Questa caratteristica contribuisce al suo fascino e lo rende facilmente riconoscibile tra gli altri animali. La sua presenza è comune in molte aree rurali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un becco con la barbetta: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Un becco con la barbetta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Caprone. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.