Un becco con la barbetta

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un becco con la barbetta' è 'Caprone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAPRONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un becco con la barbetta
  • Risposta: CAPRONE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CROE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Caprone? Il caprone si distingue per il suo becco con una piccola barbetta sotto il mento, che gli dà un aspetto caratteristico. Questa caratteristica contribuisce al suo fascino e lo rende facilmente riconoscibile tra gli altri animali. La sua presenza è comune in molte aree rurali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un becco con la barbetta: risposta da 7 lettere

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