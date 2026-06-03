Un becco con la barbetta

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C A P R O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un becco con la barbetta

Un becco con la barbetta Risposta: CAPRONE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C R O E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Caprone? Il caprone si distingue per il suo becco con una piccola barbetta sotto il mento, che gli dà un aspetto caratteristico. Questa caratteristica contribuisce al suo fascino e lo rende facilmente riconoscibile tra gli altri animali. La sua presenza è comune in molte aree rurali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un becco con la barbetta: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Un becco con la barbetta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Caprone. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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