Beatamente assorta

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Beatamente assorta' è 'Rapita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RAPITA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Beatamente assorta
  • Risposta: RAPITA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RPA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Rapita? Lei cammina per strada con lo sguardo perso nel vuoto, completamente immersa nei suoi pensieri. La sua espressione è serena, come se fosse in un mondo tutto suo, lontana da tutto ciò che la circonda. Un senso di pace la avvolge in quel momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Beatamente assorta: risposta da 6 lettere

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