La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Oziare beatamente: stare in' è 'Panciolle'.

PANCIOLLE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Panciolle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Panciolle.

Perché la soluzione è Panciolle? Le panciolle sono momenti di ozio spensierato, quando si sta comodamente sdraiati o a leggere senza fretta. Sono quei brevi intervalli di relax in cui ci si abbandona al piacere di non fare nulla, lasciando che il tempo scorra lentamente. Insomma, sono il modo perfetto per rigenerarsi e ritrovare energia, perché anche il riposo ha il suo valore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così amano stare i meno socievoliUn angoletto per stare in paceViveri non necessari ma che fanno stare beneIl tipo riservato ama stare tra le proprie quattroCostretta a stare a letto

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

M I L I G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIGLIA" MIGLIA

