Sequestrata per ottenere un riscatto nei cruciverba: la soluzione è Rapita

Home / Soluzioni Cruciverba / Sequestrata per ottenere un riscatto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sequestrata per ottenere un riscatto' è 'Rapita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAPITA

Curiosità e Significato di Rapita

Hai risolto il cruciverba con Rapita? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rapita.

Perché la soluzione è Rapita? Rapita indica una persona che è stata presa con la forza, spesso per ottenere un pagamento o un favore. È il participio passato del verbo rapire, che significa sottrarre qualcuno con la violenza o minaccia. Questo termine viene usato soprattutto in contesti di rapimenti a scopo di estorsione o traffico illecito, evidenziando la gravità di un atto criminale. In situazioni come queste, si parla di sequestrio per ottenere un riscatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodottiA quelli di persona segue una richiesta di riscattoSi defalca dal lordo per ottenere il peso nettoUn mezzo per ottenereQuella di un ostaggio richiede il pagamento di un riscatto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rapita

La definizione "Sequestrata per ottenere un riscatto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E N I I N T T E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTENERITE" INTENERITE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.