Battuta arguta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Battuta arguta' è 'Facezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F A C E Z I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Battuta arguta

Battuta arguta Risposta: FACEZIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F E Z A

Inizia con: F

F Finisce con: A

Perchè la soluzione è Facezia? Una facezia è una battuta arguta che fa sorridere e sorprendere, spesso con un tocco di ironia o sagacia. È un modo rapido e intelligente di scherzare, capace di alleggerire l’atmosfera e mettere in luce un pensiero con semplicità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Battuta arguta: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Battuta arguta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Facezia. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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