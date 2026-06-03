Battuta arguta

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Battuta arguta' è 'Facezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FACEZIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Battuta arguta
  • Risposta: FACEZIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FEZA
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Facezia? Una facezia è una battuta arguta che fa sorridere e sorprendere, spesso con un tocco di ironia o sagacia. È un modo rapido e intelligente di scherzare, capace di alleggerire l’atmosfera e mettere in luce un pensiero con semplicità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Battuta arguta: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Battuta arguta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Facezia. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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