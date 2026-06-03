Battuta arguta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Battuta arguta' è 'Facezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Battuta arguta
- Risposta: FACEZIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FEZA
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Facezia? Una facezia è una battuta arguta che fa sorridere e sorprendere, spesso con un tocco di ironia o sagacia. È un modo rapido e intelligente di scherzare, capace di alleggerire l’atmosfera e mettere in luce un pensiero con semplicità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Battuta arguta: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Battuta arguta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Facezia. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.