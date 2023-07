Non di rado viene battuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non di rado viene battuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCUDINE

L'incudine è un attrezzo tradizionale da fabbro, composto da un blocco d'acciaio massiccio con una superficie piana e una cornice rettangolare. È ampiamente utilizzato nella lavorazione del metallo. Il termine "non di rado viene battuta" si riferisce al fatto che durante il processo di forgiatura, i fabbri colpiscono ripetutamente il metallo sulla superficie dell'incudine con martelli e altre attrezzature per modellarlo e plasmarlo secondo le proprie esigenze. Questo atto di martellatura sulla superficie dell'incudine è una parte essenziale del processo di lavorazione del metallo, consentendo ai fabbri di creare oggetti e manufatti artigianali con precisione e maestria.

