La Soluzione ♚ Piagnucolare come un agnellino La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BELARE .

Significato della soluzione per: Piagnucolare come un agnellino Il chiasmo o chiasma è la figura retorica in cui si crea un incrocio immaginario tra due coppie di parole, in versi o in prosa, con uno schema sintattico di AB, BA. Italiano: Verbo: Intransitivo: belare (vai alla coniugazione) . emettere il verso della pecora. (per estensione) lamento piagnucoloso. Pronuncia: IPA: /be'lare/ . Sillabazione: be | là | re. Pronuncia: IPA: /be'lare/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo belare che deriva dal latino classico balare . Sinonimi: (di persona) piagnucolare, frignare, piangere, lamentarsi, lagnarsi, gemere, mugolare.

