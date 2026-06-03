Ventura architetto spagnolo del 700

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ventura architetto spagnolo del 700' è 'Rodriguez'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RODRIGUEZ

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ventura architetto spagnolo del 700
  • Risposta: RODRIGUEZ
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RRUZ
  • Inizia con: R
  • Finisce con: Z

Perchè la soluzione è Rodriguez? Rodriguez, architetto spagnolo del Settecento, ha lasciato un segno importante con le sue opere. La sua creatività si manifesta attraverso dettagli eleganti e soluzioni innovative, che ancora oggi ispirano chi apprezza l’arte e l’architettura di quel periodo storico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ventura architetto spagnolo del 700: risposta da 9 lettere

La definizione "Ventura architetto spagnolo del 700" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rodriguez. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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