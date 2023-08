Il Santiago noto architetto spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santiago noto architetto spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CALATRAVA

Significato/Curiosita : Il santiago noto architetto spagnolo

santiago calatrava valls (benimámet, 28 luglio 1951) è un architetto, ingegnere e scultore spagnolo naturalizzato svizzero. calatrava è nato nei pressi... Santiago calatrava valls (benimámet, 28 luglio 1951) è un architetto, ingegnere e scultore spagnolo naturalizzato svizzero. calatrava è nato nei pressi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Santiago noto architetto spagnolo : santiago; noto; architetto; spagnolo; La città con il santiago Bernabéu; Il santiago noto architetto; santiago ne è la capitale; Nativo di santiago ; santiago __, archistar; Il mezzo su cui viaggiò in un noto mito Orfeo; Lo diceva Kaori in un noto spot anni 90; In un noto detto gli si dà quello che è suo; Lo interpreta Eli Wallach in un noto western; Ormai noto rio a tutti evidente; L Eero celebre architetto ; Un solido riparo architetto nico militare difensivo; La Aulenti architetto e industrial designer; Il Gehry architetto ; Famoso architetto del 400; Uno spagnolo originario de La Coruña; Casato dello spagnolo Gaspar de Guzmán y Pimentel; Ballo spagnolo tipico dell Andalusia; Rinomato vino spagnolo ; Cavaliere spagnolo ;

Cerca altre Definizioni