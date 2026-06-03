Utili vantaggi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Utili vantaggi' è 'Tornaconti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Utili vantaggi
- Risposta: TORNACONTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TNNI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Tornaconti? I tornaconti sono quei benefici che si ottengono da determinate azioni o decisioni. Spesso motivano scelte personali o professionali, offrendo un incentivo concreto. Questi vantaggi possono essere economici o legati a soddisfazioni personali, rendendo più interessante intraprendere certe strade. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Utili vantaggi: risposta da 10 lettere
La soluzione associata alla definizione "Utili vantaggi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tornaconti. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.