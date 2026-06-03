Utili vantaggi

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Utili vantaggi' è 'Tornaconti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TORNACONTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Utili vantaggi
  • Risposta: TORNACONTI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TNNI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Tornaconti? I tornaconti sono quei benefici che si ottengono da determinate azioni o decisioni. Spesso motivano scelte personali o professionali, offrendo un incentivo concreto. Questi vantaggi possono essere economici o legati a soddisfazioni personali, rendendo più interessante intraprendere certe strade. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Utili vantaggi: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Utili vantaggi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tornaconti. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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