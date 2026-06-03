È uno dei più famosi musical

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È uno dei più famosi musical' è 'Cats'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CATS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È uno dei più famosi musical
  • Risposta: CATS
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CTS
  • Inizia con: C
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Cats? CATS è uno dei musical più amati e conosciuti al mondo. Con le sue canzoni coinvolgenti e la storia affascinante, ha conquistato il pubblico di tutte le età. La sua scena indimenticabile e i personaggi unici lo rendono un vero classico del teatro musicale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cats'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

È uno dei più famosi musical: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "È uno dei più famosi musical" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cats. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'famosi'

Cruciverba con 'musical'