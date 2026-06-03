Una lega per maniglie
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una lega per maniglie' è 'Ottone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una lega per maniglie
- Risposta: OTTONE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OTE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Ottone? Le maniglie in ottone sono molto apprezzate per la loro eleganza e resistenza. Questa lega si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, offrendo un tocco di calore e raffinatezza alle porte e ai mobili di casa. La loro durabilità le rende una scelta popolare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una lega per maniglie: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Una lega per maniglie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ottone. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.