Una lega per maniglie

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una lega per maniglie' è 'Ottone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O T T O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una lega per maniglie

Una lega per maniglie Risposta: OTTONE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O T E

Inizia con: O

O Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ottone? Le maniglie in ottone sono molto apprezzate per la loro eleganza e resistenza. Questa lega si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, offrendo un tocco di calore e raffinatezza alle porte e ai mobili di casa. La loro durabilità le rende una scelta popolare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una lega per maniglie: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Una lega per maniglie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ottone. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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