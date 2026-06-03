Una lega per maniglie

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una lega per maniglie' è 'Ottone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OTTONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una lega per maniglie
  • Risposta: OTTONE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OTE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ottone? Le maniglie in ottone sono molto apprezzate per la loro eleganza e resistenza. Questa lega si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, offrendo un tocco di calore e raffinatezza alle porte e ai mobili di casa. La loro durabilità le rende una scelta popolare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una lega per maniglie: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Una lega per maniglie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ottone. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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