Lega per maniglie e rubinetti nei cruciverba: la soluzione è Ottone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lega per maniglie e rubinetti' è 'Ottone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTONE

Curiosità e Significato di Ottone

Hai risolto il cruciverba con Ottone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ottone.

Perché la soluzione è Ottone? L’ottone è una lega metallica composta principalmente da rame e zinco, molto apprezzata per la sua resistenza e brillantezza. Viene comunemente usata per maniglie, rubinetti e accessori di arredo grazie alla sua durabilità e al suo aspetto elegante. Perfetto per dare un tocco di classe e funzionalità a ogni ambiente, l’ottone è una scelta classica e affidabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lega metallica per maniglie e rubinettiLega da maniglieLega per maniglie e trombeLa lega per maniglie formata da rame e zincoUna lega per posate

Come si scrive la soluzione Ottone

Non riesci a risolvere la definizione "Lega per maniglie e rubinetti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U A A I T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IATTURA" IATTURA

