Una lega metallica nei cruciverba: la soluzione è Ottone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una lega metallica' è 'Ottone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTONE

Curiosità e Significato di Ottone

La soluzione Ottone di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ottone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ottone? Una lega metallica è una miscela di due o più metalli, studiata per ottenere caratteristiche specifiche come resistenza o estetica. Ottone è un esempio classico: una combinazione di rame e zinco, usata spesso in oggetti decorativi, monete e strumenti musicali. È apprezzato per il suo colore dorato e la sua lavorabilità, rendendolo un materiale versatile e molto diffuso.

Come si scrive la soluzione Ottone

Hai davanti la definizione "Una lega metallica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

