Studiosi di testi classici
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Studiosi di testi classici' è 'Letterati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Studiosi di testi classici
- Risposta: LETTERATI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LTAI
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Letterati? Gli studiosi di testi classici sono appassionati di antiche opere letterarie, analizzando e interpretando i manoscritti con cura. La loro passione li porta a scoprire nuovi significati e a mantenere viva la cultura del passato, contribuendo a preservare un patrimonio prezioso per le generazioni future. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Studiosi di testi classici: risposta da 9 lettere
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