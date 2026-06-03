Studiosi di testi classici

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Studiosi di testi classici' è 'Letterati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LETTERATI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Studiosi di testi classici
  • Risposta: LETTERATI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LTAI
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Letterati? Gli studiosi di testi classici sono appassionati di antiche opere letterarie, analizzando e interpretando i manoscritti con cura. La loro passione li porta a scoprire nuovi significati e a mantenere viva la cultura del passato, contribuendo a preservare un patrimonio prezioso per le generazioni future. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Studiosi di testi classici: risposta da 9 lettere

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