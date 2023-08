Uno dei suoi testi più importanti è la Sunna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei suoi testi più importanti è la Sunna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISLAM

Significato/Curiosita : Uno dei suoi testi piu importanti e la sunna

Rendendolo così "sigillo dei profeti" (khatim al-anbiya). lo stesso argomento in dettaglio: corano, sunna e libri sacri dell'islam. i testi fondamentali a cui... Significati, vedi islam (disambigua). l'islam (pronunciato in italiano afi: /i'zlam/ -tradizionale- o /'izlam/ -comune-; in arabo , islam ['slæm])...

