Vi si ripongono i giornali
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi si ripongono i giornali' è 'Portariviste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vi si ripongono i giornali
- Risposta: PORTARIVISTE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 5
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PAIE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Portariviste? La porta riviste è uno spazio vicino alla porta di casa dove si sistemano i giornali e le riviste. È un angolo pratico, comodo per tenere tutto in ordine e averli a portata di mano quando si desidera leggere qualcosa. Un dettaglio che rende la casa più funzionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi si ripongono i giornali: risposta da 12 lettere
La definizione "Vi si ripongono i giornali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Portariviste. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.