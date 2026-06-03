È a piede libero

Home / Soluzioni Cruciverba / È a piede libero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È a piede libero' è 'Scalzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C A L Z O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È a piede libero

È a piede libero Risposta: SCALZO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S A O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scalzo? Quando si cammina senza scarpe, si è a piede libero, sentendo il terreno sotto i piedi. Questa condizione si chiama scalzo, un modo di muoversi che permette di percepire meglio l’ambiente circostante e di vivere un’esperienza più naturale e diretta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Scalzo' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

È a piede libero: risposta da 6 lettere

La definizione "È a piede libero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Scalzo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'piede'