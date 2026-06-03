È a piede libero

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È a piede libero' è 'Scalzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCALZO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È a piede libero
  • Risposta: SCALZO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SAO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scalzo? Quando si cammina senza scarpe, si è a piede libero, sentendo il terreno sotto i piedi. Questa condizione si chiama scalzo, un modo di muoversi che permette di percepire meglio l’ambiente circostante e di vivere un’esperienza più naturale e diretta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È a piede libero: risposta da 6 lettere

La definizione "È a piede libero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Scalzo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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