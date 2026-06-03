È a piede libero
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È a piede libero' è 'Scalzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È a piede libero
- Risposta: SCALZO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SAO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Scalzo? Quando si cammina senza scarpe, si è a piede libero, sentendo il terreno sotto i piedi. Questa condizione si chiama scalzo, un modo di muoversi che permette di percepire meglio l’ambiente circostante e di vivere un’esperienza più naturale e diretta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È a piede libero: risposta da 6 lettere
La definizione "È a piede libero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Scalzo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.