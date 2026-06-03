Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso' è 'Tartarin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A R T A R I N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso

Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso Risposta: TARTARIN

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T T R N

Inizia con: T

T Finisce con: N

Perchè la soluzione è Tartarin? Tartarín è il personaggio di Daudet che si prende cura di un piccolo baobab in un vaso. La sua passione per questa pianta insolita lo porta a dedicare tempo e attenzione, sperando che un giorno possa crescere e diventare qualcosa di straordinario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tartarin. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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