Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso' è 'Tartarin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TARTARIN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso
  • Risposta: TARTARIN
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TTRN
  • Inizia con: T
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Tartarin? Tartarín è il personaggio di Daudet che si prende cura di un piccolo baobab in un vaso. La sua passione per questa pianta insolita lo porta a dedicare tempo e attenzione, sperando che un giorno possa crescere e diventare qualcosa di straordinario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tartarin. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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