Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso' è 'Tartarin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso
- Risposta: TARTARIN
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TTRN
- Inizia con: T
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Tartarin? Tartarín è il personaggio di Daudet che si prende cura di un piccolo baobab in un vaso. La sua passione per questa pianta insolita lo porta a dedicare tempo e attenzione, sperando che un giorno possa crescere e diventare qualcosa di straordinario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Il personaggio di Daudet che coltiva un baobab nel vaso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tartarin. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.