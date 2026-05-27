Creò il personaggio di Sancho Panza

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Creò il personaggio di Sancho Panza' è 'Cervantes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERVANTES

Perchè la soluzione è Cervantes? Cervantes inventò Sancho Panza, un contadino saggio e fedele che accompagna Don Chisciotte nelle sue avventure. Con umorismo e profondità, dà vita a un personaggio che riflette la realtà popolare e arricchisce la storia con la sua presenza umana e sincera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Creò il personaggio di Sancho Panza nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cervantes

La soluzione associata alla definizione "Creò il personaggio di Sancho Panza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cervantes'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Creò il personaggio di Sancho Panza

Creò il personaggio di Sancho Panza Risposta: CERVANTES

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: S

Le 9 lettere della soluzione

C Como E Empoli R Roma V Venezia A Ancona N Napoli T Torino E Empoli S Savona

La soluzione 'Cervantes' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Creò il personaggio di Sancho Panza". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.