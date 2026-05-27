Creò il personaggio di Sancho Panza

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Creò il personaggio di Sancho Panza' è 'Cervantes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERVANTES

Perchè la soluzione è Cervantes? Cervantes inventò Sancho Panza, un contadino saggio e fedele che accompagna Don Chisciotte nelle sue avventure. Con umorismo e profondità, dà vita a un personaggio che riflette la realtà popolare e arricchisce la storia con la sua presenza umana e sincera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Creò il personaggio di Sancho Panza nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cervantes

La soluzione associata alla definizione "Creò il personaggio di Sancho Panza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cervantes'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Creò il personaggio di Sancho Panza
  • Risposta: CERVANTES
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: S

Le 9 lettere della soluzione

C Como
E Empoli
R Roma
V Venezia
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli
S Savona

La soluzione 'Cervantes' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Creò il personaggio di Sancho Panza". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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