Creò il personaggio di Sancho Panza
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SOLUZIONE: CERVANTES
Perchè la soluzione è Cervantes? Cervantes inventò Sancho Panza, un contadino saggio e fedele che accompagna Don Chisciotte nelle sue avventure. Con umorismo e profondità, dà vita a un personaggio che riflette la realtà popolare e arricchisce la storia con la sua presenza umana e sincera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Creò il personaggio di Sancho Panza nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cervantes
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Creò il personaggio di Sancho Panza
- Risposta: CERVANTES
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: S
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Cervantes' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Creò il personaggio di Sancho Panza". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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