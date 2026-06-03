Partecipano alle elezioni

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Partecipano alle elezioni' è 'Votanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VOTANTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Partecipano alle elezioni
  • Risposta: VOTANTI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VANI
  • Inizia con: V
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Votanti? Le persone che si recano alle urne per esprimere la loro preferenza sono chiamate votanti. Sono coloro che, con il loro voto, contribuiscono a scegliere i rappresentanti o decidere questioni importanti. La loro presenza alle elezioni dà vita al processo democratico e alla rappresentanza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Partecipano alle elezioni: risposta da 7 lettere

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