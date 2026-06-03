Partecipano alle elezioni

Home / Soluzioni Cruciverba / Partecipano alle elezioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Partecipano alle elezioni' è 'Votanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V O T A N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Partecipano alle elezioni

Partecipano alle elezioni Risposta: VOTANTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V A N I

Inizia con: V

V Finisce con: I

Perchè la soluzione è Votanti? Le persone che si recano alle urne per esprimere la loro preferenza sono chiamate votanti. Sono coloro che, con il loro voto, contribuiscono a scegliere i rappresentanti o decidere questioni importanti. La loro presenza alle elezioni dà vita al processo democratico e alla rappresentanza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Votanti' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Partecipano alle elezioni: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Partecipano alle elezioni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Votanti. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'partecipano'