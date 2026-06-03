Partecipano alle elezioni
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Partecipano alle elezioni' è 'Votanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Partecipano alle elezioni
- Risposta: VOTANTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VANI
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Votanti? Le persone che si recano alle urne per esprimere la loro preferenza sono chiamate votanti. Sono coloro che, con il loro voto, contribuiscono a scegliere i rappresentanti o decidere questioni importanti. La loro presenza alle elezioni dà vita al processo democratico e alla rappresentanza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Partecipano alle elezioni: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Partecipano alle elezioni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Votanti. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.