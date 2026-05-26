Partecipano alle gite
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Partecipano alle gite' è 'Amici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AMICI
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Partecipano alle gite nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amici
La soluzione associata alla definizione "Partecipano alle gite" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Amici'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Partecipano alle gite
- Risposta: AMICI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Amici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Partecipano alle gite". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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