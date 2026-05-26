Partecipano alle gite

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Partecipano alle gite' è 'Amici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMICI

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Partecipano alle gite nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amici

La soluzione associata alla definizione "Partecipano alle gite" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Amici'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Partecipano alle gite
  • Risposta: AMICI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
M Milano
I Imola
C Como
I Imola

La soluzione 'Amici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Partecipano alle gite". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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