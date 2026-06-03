Pannelli che danno energia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pannelli che danno energia' è 'Solari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S O L A R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pannelli che danno energia

Pannelli che danno energia Risposta: SOLARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S L I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Solari? I pannelli solari catturano la luce del sole e la trasformano in energia elettrica. Sono una scelta intelligente per sfruttare le risorse naturali e ridurre l’impatto ambientale. Installarli permette di ottenere energia pulita e contribuire a un futuro più sostenibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pannelli che danno energia: risposta da 6 lettere

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