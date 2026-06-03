Pannelli che danno energia

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pannelli che danno energia' è 'Solari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLARI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pannelli che danno energia
  • Risposta: SOLARI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SLI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Solari? I pannelli solari catturano la luce del sole e la trasformano in energia elettrica. Sono una scelta intelligente per sfruttare le risorse naturali e ridurre l’impatto ambientale. Installarli permette di ottenere energia pulita e contribuire a un futuro più sostenibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pannelli che danno energia: risposta da 6 lettere

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