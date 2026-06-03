Pannelli che danno energia
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pannelli che danno energia' è 'Solari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pannelli che danno energia
- Risposta: SOLARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SLI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Solari? I pannelli solari catturano la luce del sole e la trasformano in energia elettrica. Sono una scelta intelligente per sfruttare le risorse naturali e ridurre l’impatto ambientale. Installarli permette di ottenere energia pulita e contribuire a un futuro più sostenibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pannelli che danno energia: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Pannelli che danno energia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Solari. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.